دراسة: مشروب ساخن يقي من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت دراسة جديد نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن الشاي الأسود يعد خياراَ جيداً لخفض ضغط الدم المرتفع.



وتشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم لهذا المشروب الساخن يمكن أن يخفض ارتفاع ضغط الدم "على الفور".

وشرب المشاركون في الدراسة ثلاثة أكواب من هذا المشروب الأسود يوميا، وتمكنوا من متابعة النتائج لمدة ستة أشهر بناء على مستويات ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وأكدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة PLOS One، هذا الادعاء، لكنها تحذر من أن انخفاض ضغط الدم "ضئيل".بحسب "روسيا اليوم".

وتضيف الدراسة: "على الرغم من أن التأثير ضئيل، إلا أن هذه التأثيرات قد تكون مهمة لصحة القلب والأوعية الدموية على مستوى السكان".

ووجدت الدراسةأن تناول هذا الشاي بانتظام قد يساعد في تقليل عوامل الخطر المختلفة لأمراض القلب، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والسمنة.

واوضحت دراسة أخرى في المجلة الأوروبية للتغذية السريرية، أن أولئك الذين يشربون ثلاثة أكواب من الشاي الأسود يومياً لديهم خطر أقل بنسبة 11% للإصابة بأمراض القلب.

ويعد الشاي الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد.

وتحتوي مركبات الفلافونويد على خصائص مفيدة مضادة للالتهابات وتحمي خلاياك من الأكسدة. وربطت هذه الأشياء الجيدة أيضا بتحسين صحة القلب، وفقا للمكتبة الوطنية للطب.

واختلف عدد الأكواب في جميع الدراسات ولكن الغالبية نظرت إلى كميات أكبر من ثلاثة إلى خمسة أكواب في اليوم.

وتشير الدلائل إلى أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. وهناك أيضا بحث مقنع يُظهر أنه يمكن أن يخفض ضغط الدم أيضا.

ومع ذلك، توضح بعض الأبحاث أن هذا التخفيض ضئيل وقد تكون هناك حاجة إلى تدخلات أخرى.