عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عروض فرنسية ومصرية.. الاتصالات العراقية تكشف تفاصيل القمر الصناعي

الأربعاء 12 يناير 2022

الخليج 365

كشفت وزارة الاتصالات العراقية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة بخصوص إنشاء القمر الصناعي العراقي، فيما أكدت أن العروض الأولية قدمت من قبل شركات فرنسية ومصرية.



وذكر المتحدث باسم الوزارة العراقية، رعد المشهداني، في تصريح صحفي، إن العروض المقدمة من قبل الشركات العراقية والعربية والعالمية المختصة بصناعة وتطوير القمر الصناعي العراقي لا تزال مستمرة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

وأضاف المشهداني، أن شركة إيرباص الفرنسية المختصة في صناعة الأقمار الصناعية قامت بزيارة قبل أيام وقدمت عروضا بشأن صناعة القمر الصناعي العراقي.

وتابع: "هناك شركات مصرية أيضا قدمت عروضها حسب الاتفاقية الثلاثية بين العراق والمملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية"، مؤكدا إمكانية الاستفادة من خبرة المصريين والفرنسيين وكل الشركات التي تسهم في تطوير وضع الاتصالات والقمر الصناعي العراقي.

وبين المشهداني، أن التكلفة المالية لإنشاء القمر الصناعي لم تخصص ولم تعلن حتى اللحظة بسبب العمل المستمر على جميع العروض.

وأوضح أن القمر الصناعي سيعود بفائدة إلى إيرادات وزارة الاتصالات من خلال الاشتراك عبر الترددات الفضائية والترددات الهوائية وترددات شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى تشغيل أياد عاملة في مجال شركة القمر الصناعي إذا ثبتت على الأرض.

وكانت وزارة الاتصالات، أعلنت إبريل/نيسان 2021، الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق بمبادرة مصرية.