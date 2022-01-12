شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد تطلعها لاستمرار التعاون مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الثلاثاء، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تطلعها لاستمرار التعاون في العديد من القضايا الملحة التي تواجه العراق في هذه المرحلة الدقيقة.

وذكر الحلبوسي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تلقّى برقية تهنئة من بلاسخارت، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب بدورته الخامسة، منوهة بالعلاقات الإيجابية بين الأمم المتحدة ومجلس النواب العراقي.