شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.. إغلاق مقهى بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تطبيقًا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، أغلقت بلدية جنوب حفر الباطن الفرعية مقهى مخالفاً للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، خلال جولة ميدانية نفذها المراقبون. وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة سعود الصقري في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة عكاظ، إن الفرق أغلقت المقهى لمخالفته التعليمات والإجراءات الوقائية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأوضح أن الفرق أتلفت 4 كيلوغرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وشدد على أن الفرق الميدانية ستواصل أعمالها اليومية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

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