شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم التيار الصدرى بالعراق: ماضون بتشكيل حكومة أغلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر المضي قدمًا في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية".



وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض مما زلنا نحسن الظن بهم".



وأضاف: "من ناحية أخرى، لن نسمح لأحد كائنًا من كان أن يهدد شركاءنا أو يهدد السلم الأهلي؛ فالحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أيًا كانت وممن كان".



واختتم الصدر تغريدته، قائلا "فلا عودة للاقتتال الطائفي والعنف، فإن القانون سيكون هو الحاكم".