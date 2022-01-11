شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال بمحيط مدخل مدينة البيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 12 فلسطينيًا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى عند المدخل الشمالى لمدينة البيرة المُتاخمة لرام الله.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال المُتمركز على حاجز "بيت إيل" العسكرى شمال البيرة أطلق الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز صوب المشاركين فى مسيرة طلابية خرجت من جامعة بيرزيت، تنديدًا باعتقال قوات خاصة إسرائيلية 5 من طلبتها وإصابة أحدهم بالرصاص أمس الاثنين أمام مدخل الجامعة الشمالي.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال مساء شابًا فلسطينيًا قرب مستوطنة "حلميش" شمال غرب رام الله لمحاولته تنفيذ عملية دهس، مشيرةً إلى أن الشاب ينحدر من إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة.

وقال نظمى ياسين والد الشاب الذى اعتقلته قوات الاحتلال، فى تصريح للصحافة، إن ابنه يُعانى من اضطرابات صحية ونفسية منذ مدة، ويخضع للعلاج.