شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من السبت.. «الشؤون البلدية» تمنع كاميرات المراقبة بمحال التزيين النسائي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير: أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن قرار منع وجود كاميرات مراقبة داخل محلات التزيين النسائي سيتم البدء في تنفيذه يوم السبت القادم. وأوضحت “الشؤون البلدية” أن مخالفة وجود كاميرات داخل محلات التزيين النسائي غرامتها المالية تصل إلى 20000 ريال، مشيرة إلى أن الإجراءات المصاحبة هي إغلاق المحل لمدة أسبوعين، وتصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار.

كانت هذه تفاصيل خبر بدءًا من السبت.. «الشؤون البلدية» تمنع كاميرات المراقبة بمحال التزيين النسائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.