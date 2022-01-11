شاهد.. قائد شاحنة متهور يعرض حياة الآخرين للخطر و«المرور» يضبطه في وقت قياسي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعل حساب “المرور” مع شكوى مواطن نشر مقطع فيديو، يوثق تهور قائد شاحنة، وتجاوزه السرعة في جدة معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. ولم تمر ساعات إلا ورد حساب “المرور” على شكوى المواطن مؤكدًا ضبط المركبة وقائدها، ونشر صورة الشاحنة وعلق بالقول : تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن تجاوز السرعة أثناء القيادة من أكبر مسببات الحوادث المرورية.

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