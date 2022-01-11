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شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المهندسين: 3 فئات يمكنها الاستفادة من خدمة العقود النموذجية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت الهيئة السعودية للمهندسين ثلاث فئات يمكنها الاستفادة من خدمة العقود النموذجية.
وقالت هيئة المهندسين، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن المستفيدين من خدمة العقود النموذجية هم:
1- المكاتب والشركات الهندسية
2- المهندسون والمهندسات
3- الأفراد والجهات
يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين هي هيئة مهنية علمية، وتهدف إلى النهوض بمهنة الهندسة، وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى المهنة والعاملين فيها، ونعمل على وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية، وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس إدارتها.
وأشارت الهيئة السعودية للمهندسين إلى أنه يمكن الاستفادة من خدمة العقود النموذجية من خلال الرابط التالي https://contracts.saudieng.sa
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