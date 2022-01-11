شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الأردنى يتلقى الجرعة المعززة من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ولى عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، صوره له أثناء تلقيه الجرعه الثالثه المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد.



حساب ولي العهد الاردني علي انستجرام

وقال ولي العهد الاردني عبر حسابه على انستجرام: "مواجهة الوباء تحتم علينا جميعاً الالتزام بالنصائح الطبية التي وضعها خبراء من مختلف دول العالم، الحمدلله تلقيت اليوم الجرعة المعززة من المطعوم المضاد لفيروس كورونا… التزاماً مني بالبروتوكولات الطبية المعتمدة. حماكم الله وخالص الشكر والتقدير للكوادر العاملة".



ولي العهد الأردني

وفى شهر سبتمبر الماضى، كان قد أعلن الديوان الملكي الهاشمي الأردنى أنه بعد إجراء الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليلتزم الحجر المنزلي حتي شفي منه مؤخراً.