شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات توضح آلية وخطوات التقديم على طلب استبعاد من النظام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية آلية التقديم على طلب استبعاد من نظام التأمين بعد ترك العمل أو الاستقالة.

جاء ذلك في رد من التأمينات، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء ردا على سؤال مواطنة قال فيه: “أنا موظفة وقدمت استقاله من العمل وإلى الآن لم يتم استبعادي من نظام التأمينات،كيف أقدم على طلب استبعاد من خلال النظام؟

وأجابت التأمينات بقولها “يتم استبعادك عن طريق جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لترك العمل”.

وأضافت التأمينات أنه “في حال تجاوز ذلك يمكن التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات اون لاين بإتباع الخطوات التالية الموضحة أدناه:

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها أنجزت أكثر من مليون و300 ألف معاملة إلكترونية لعملائها الخاضعين لأنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2021م.

وحسب إحصاءات المؤسسة الشهرية فقد تجاوز عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية مليوناً و500 ألف زيارة. فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في البوابة أكثر من 150 ألف مستخدم جديد. وشهد تطبيق الأجهزة الذكية عدد مرات تحميل بلغت أكثر من 136 ألف تحميل جديد للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية.

وأعلنت التأمينات الاجتماعية عن تصديرها لأكثر من 135 ألف تعريف بالمعاش حُصِل عليه من قنوات المؤسسة الإلكترونية المتعددة خلال شهر نوفمبر.

كما استقبلت المؤسسة أكثر من 136 ألف مكالمة اتصال واردة لمراكز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء، بالإضافة إلى ما يرد من استفسارات وتساؤلات عبر حسابات العناية بالعملاء في تويتر والبريد الإلكتروني.