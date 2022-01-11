شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي يبحث تطورات مشروعات البنك الدولي في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تطورات مشروعات البنك الدولي في لبنان.

جاء ذلك خلال الاجتماع الئي عقده رئيس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، في السراي الحكومي، بمشاركة وزير المالية يوسف خليل، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه، والوفد المرافق له ومستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس.

ويركز البنك الدولي خلال الفترة الحالية على دعم برنامج شبكة الحماية الاجتماعية في البلاد بالإضافة إلى مشروعات دعم التغذية الكهربائية.