شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 3 إرهابيين فى محافظتى بغداد وكركوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لدى الأجهزة الأمنية في العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسليم الإرهابيين الاثنين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
في السياق، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في محافظة كركوك، اليوم الإطاحة بإرهابي خطير في المحافظة.