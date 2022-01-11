العراق: القبض على 3 إرهابيين فى محافظتى بغداد وكركوك

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تسليم الإرهابيين الاثنين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.



في السياق، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في محافظة كركوك، اليوم الإطاحة بإرهابي خطير في المحافظة.