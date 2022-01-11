شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشيد بمستوى تنظيم منتدى شباب العالم.. ويلتقى رئيس وزراء لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة شخصيات رفيعة المستوى من عدد من الزعماء ورؤساء وشخصيات عامة عربية وأجنبية، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن الأمين العام التقى على هامش أعمال المنتدى مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، حيث تطرق النقاش إلى الوضع في لبنان، ومخاطر استمرار حالة الجمود السياسي في ضوء المصاعب الاقتصادية الهائلة التي يعاني منها الشعب اللبناني.

وأكد الأمين العام من جانبه، أن صيانة العلاقات العربية للبنان يتعين أن تمثل أولوية رئيسية لدى الحكومة من أجل مصلحة اللبنانيين جميعاً في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف المصدر، أن الأمين العام أشاد بالتنظيم الجيد للمنتدى، كما ثمن الجهود المصرية في دعم وتمكين الشباب، مؤكداً أهمية مد جسور التواصل مع الأجيال الجديدة من الشباب العربي والأجنبي والاقتراب من عالمهم والاستماع إلى طموحاتهم وأفكارهم والعمل على دمجهم في المسيرة التنموية للمجتمعات باعتبارهم حجر الزاوية في بناء المستقبل.