شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” تكشف عن عقوبة وجود كاميرات مراقبة داخل محلات التزيين النسائي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن عقوبات مخالفة وجود كاميرات مراقبة داخل محلات التزيين النسائي.
وأوضحت الوزارة أن تاريخ بدء تنفيذ تلك العقوبات هو (12-6-1443 هـ)، الموافق 15 يناير الجاري، لافتة إلى أن الغرامة المالية تصل إلى 20 ألف ريال.
وأشارت إلى وجود إجراءات عقابية أخرى، كإغلاق المحل لمدة أسبوعين، وضرورة تصحيح المخالفة، وكذلك مضاعفة الغرامة في حال التكرار.
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