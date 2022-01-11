شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الكويتية": إضافة 4 خدمات جديدة للتطبيق الحكومى الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) الكويتي يوسف كاظم، اليوم الثلاثاء، إضافة 4 خدمات حكومية جديدة للمستخدمين، عبر التطبيق.

وأوضح كاظم في تصريح صحفي، أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تتمثل في تجديد الترخيص الطبي، وترجمة الترخيص الطبي، وتغيير المسمى الوظيفي للكوادر الطبية)، علاوة على شهادة حسن سير وسلوك خاصة بالكوادر الطبية، والتي يمكن التقديم عليها مباشرة عبر التطبيق.

وأكد المضي في رقمنة الخدمات وتحقيق خطوات مهمة نحو عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية في الكويت عبر هذه الخدمات الجديدة التي تتم إضافتها عبر (سهل)، والتي يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية تحميله من المتاجر الرقمية؛ لتنفيذ معاملاتهم الحكومية في أي وقت على مدار الساعة.

يذكر أن (سهل) تطبيق حكومي موحد أطلق، منتصف سبتمبر الماضي، ويهدف إلى تعزيز كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات والعمليات الحكومية ويمكن مستخدميه من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.