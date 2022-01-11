شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يؤكد استمراره فى منع التعامل بالعملات المشفرة‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي إن بلادها منعت استخدام العملات المشفرة، محذرة من مخاطرها المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت العلوى - أمام مجلس النواب المغربي - أن هذا القرار بمثابة تحذير من استخدام العملات المشفرة، نظرا للمخاطر التي تحيط باستعمالها، وكذلك امتثالا لتوصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).

وأشارت إلى أن المغرب يعمل إلى جانب الشركاء الدوليين لدراسة الجدوى من وضع إطار قانوني لهذه العملات.