شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيًا للقادمين من الخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن لضيوف الرحمن القادمين للمملكة من الدول المسموح القدوم منها، إصدار تأشيرة العمرة من خلال بوابة العمرة الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على التأشيرة كالتالي:

– الدخول على البوابة الإلكترونية.

– استعراض واختيار المعتمر إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة في بلده.

– اختيار البرنامج المناسب للمعتمر، ثم سداد قيمة البرنامج مشتملًا على الخدمات الأساسية السكن والنقل.

كما يزود المعتمر المكتب السياحي بجواز سفره وتعبئة أي مستندات خاصة ببرنامج العمرة وتحديد تاريخ المغادرة والعودة.

ولفتت إلى ضرورة التحقق من استكمال اشتراطات إصدار تأشيرة العمرة قبل السفر وهي: إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، وإصدار وثيقة تأمين طبي، والحصول على لقاح ضد فيروس “كورونا” معتمدًا في المملكة، وحجز مبدئي لتاريخ ووقت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.