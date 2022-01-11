في 6 أشهر.. مايك بومبيو يتخلص من 41 كيلوغراماً من وزنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، كيف خسر 41 كيلوغراما من وزنه خلال 6 أشهر.



وقال بومبيو، المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إن الأمر بدأ في 14 يونيو 2021، عندما صعد على الميزان ليكتشف أن وزنه اقترب من 136 كيلو غراما للمرة الأولى في حياته.

وأوضح أنه استيقظ في صباح اليوم التالي وقال لزوجته سوزان: "اليوم هو اليوم المنشود".

وأضاف: "بدأت في ممارسة تمارين رياضية ليس كل يوم، ولكن تقريبا بشكل شبه يومي، وبدأت أتناول الطعام بطريقة صحيحة، وبدأ الوزن في التراجع".

وبين بومبيو البالغ من العمر 58 عاما إنه استفاد من في صالة ألعاب رياضية في الدور السفلي بمنزله باستخدام بعض الأوزان "الدمبل" وآلة بيضاوية الشكل.

وتابع وزير الخارجية في إدارة دونالد ترامب: "حاولت النزول إلى هناك خمس أو ست مرات في الأسبوع والبقاء فيها لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك"، مشيرا إلى أنه لم يستعن بمدرب أو اختصاصي تغذية.

وعن الفترة التي اكتسب فيها وزنه الزائد، قال بومبيو إنه بدأ في التزايد عندما تم انتخابه لأول مرة لعضوية الكونغرس كممثل عن كانساس في العام 2010.