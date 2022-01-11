شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مواطنين لحيازة وعرض مواد مخدرة عبر مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على (4) مواطنين بالحدود الشمالية لحيازة وعرض مواد مخدرة.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (4) مواطنين، ظهر أحدهم في مقطع فيديو يتباهى بحيازة وعرض مواد مخدرة وسلاح ناري ، وتوثيق ذلك ونشره، بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضح أنه قد جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.