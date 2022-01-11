لاب توب جديد من شركة آسوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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أطلقت شركة آسوس اللاب توب ZenBook 17 Fold الجديد القابل للطي.



وأوضحت الشركة التايوانية أن اللاب توب ZenBook 17 Fold الجديد يأتي مزودا بشاشة لمسية OLED قياس 17.3 بوصة وبنسبة باعية 4:3 وبدقة وضوح 2560×1920 بيكسل.

ويمكن طي اللاب توب ZenBook 17 Fold من المنتصف بحيث تنشأ شاشتان ممتدتان قياس 5ر12 بوصة بدقة وضوح 1920×1080 بيكسل.

وينبض بداخل اللاب توب ZenBook 17 Fold الجديد المعالج Intel Core i7 12th Gen 1250U مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وقرص صلب SSD سعة 1 تيرابايت.

ومن خلال توصيل لوحة مفاتيح عبر تقنية البلوتوث يمكن استخدام اللاب توب ZenBook 17 Fold الجديد كحاسوب من فئة الكل في واحد بشاشة قياس 17 بوصة.