شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يرحب بمخرجات "الوطنى التشاورى" وإنهاء الانتخابات فى جو سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الصومالى محمد عبد الله فرماجو بمخرجات المؤتمر الوطني التشاوري، والتوصل إلى اتفاق لإجراء انتخابات في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

جاء ذلك فى خطاب ألقاه الرئيس فرماجو، تحدث خلالها عن إنجازات الصومال خلال السنوات الماضية والوضع الراهن حاليا في البلاد.

ورحب الرئيس محمد عبد الله فرماجو، بمخرجات المؤتمر الوطني التشاوري الذي اختتم مساء الأحد، في مقديشو.

كما أشاد الرئيس الصومالى، بالمجلس الاستشاري الوطني بقيادة رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ودورهم في إنجاح المؤتمر الوطني التشاوري والتوصل إلى اتفاق لإجراء انتخابات في البلاد.

وأضاف، أن المجلس الاستشاري الوطني هو المسئول عن تنفيذ الانتخابات، وحثهم على متابعة الجدول الزمني الجديد للانتخابات، قائلا إنه يأمل أن تنتهي الانتخابات في جو سلمي.

وتحدث الرئيس محمد عبد الله فرماجو عن السياسة الخارجية التي تقوم على التعاون واحترام المتبادل وحماية شرف وسيادة البلاد.

وأشاد الرئيس محمد عبد الله فرماجو بجهود القوات المسلحة التي تسعى بتصفية فلول الإرهابيين، وحماية الشعب والبلاد.

وفي الختام، حث الرئيس محمد عبد الله فرماجو الشعب الصومالي على الوحدة لتقوية حكومته، والدفاع عن وطنه، والحفاظ على مصالحهم الوطنية.