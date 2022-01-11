16 يناير.. اجتماع عربى لمناقشة تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها اجتماعها الثاني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 16- 17 يناير الجاري حضوريًا؛ بهدف تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب والتي اعتمدها مجلس وزراء النقل العرب عام 2004.

وتتكون اللجنة من ممثلي الأطراف المتعاقدة وهم 8 دول عربية (الأردن، الإمارات، العراق، فلسطين، قطر، ليبيا، اليمن، (وسوريا المعلق أنشطتها بالجامعة في الوقت الحالي)، وبمشاركة ممثل عن الاتحاد العربي للنقل البري كمراقب.

وقالت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتورة دينا الظاهر إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل الدولي للركاب عبر الطرق بين الدول العربية، ويأتي ذلك رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تأتي تحقيقًا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية.

وأضافت الظاهر في تصريح اليوم، أن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بتوجيه الدعوة لكافة الدول العربية للتعرف على العقبات التي تعترض انضمامهم إلى الاتفاقية والعمل على إيجاد الحلول العملية لتذليل تلك العقبات، تشجيعا لبقية الدول العربية للانضمام إلى الاتفاقية.

وأوضحت أن اللجنة تتخذ قرارات ملزمة بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية وذلك بأغلبية ثلثي الأصوات، وإذا تعذر اتخاذ أو تنفيذ هذه القرارات يعرض الأمر على مجلس وزراء النقل العرب لاتخاذ ما يراه مناسباً.