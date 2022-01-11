علماء يكشفون أن الأجسام المضادة لكورونا قد تهاجم الخلايا السليمة في جسم الإنسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت الدراسة التي أجراها العلماء الأمريكيون مشكلة يواجهها 177 طبيبا أمريكيا قد أصابهم فيروس كورونا قبل ظهور اللقاحات.



وتحدث فريق من العلماء في معهد أمراض القلب في لوس أنجلوس الأمريكية عن خطورة تعرض لها هؤلاء الأطباء. وأشاروا إلى أن الأجسام المضادة التي تظهر لدى الإنسان بعد التعافي من "كوفيد – 19" يمكن أن تهاجم خلاياه السليمة.

وقال العلماء في دراسة نشرتها مجلة Journal of Translational Medicine العلمية إن الإنسان تسجل لديه حتى بعد التعافي من "كوفيد - 19" ببضعة أشهر كميات كبيرة من الأجسام المضادة التي يمكن أن تعمل بشكل خاطئ وتشكل خطورة عليه.

وقد أظهرت الدراسة أن 177 طبيبا قد أصابهم فيروس كورونا قبل ظهور اللقاحات كانوا يعانون طيلة 6 أشهر من الالتهابات المزمنة في المفاصل والجلد والاضطرابات في جهاز الأعصاب.

يذكر أن العلماء في جامعة قبرص كانوا قد أعلنوا في وقت سابق أنهم قد اكتشفوا متحورا هجينا يجمع بين خصوصيات سلالتي "دلتا" و" أوميكرون"