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5.5 ملايين وفاة و310 ملايين إصابة وتوزيع 9.4 مليارات لقاح لكورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5.5 ملايين وفاة و310 ملايين إصابة وتوزيع 9.4 مليارات لقاح لكورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 يناير 2022

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أظهرت بيانات مجمعة ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس حول العالم إلى 310.5 ملايين، حتى صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات الموزعة 9.44 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 310.481 ملايين، وأن إجمالي الوفيات بلغ 5.495 ملايين.

 

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي أعطيت حول العالم تجاوز 9.443 مليارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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