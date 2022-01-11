شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الموريتانى: قادرون على مواجهة الارتفاع المتزايد لحالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة الموريتاني الدكتور سيدي ولد الزحاف إن قطاع الصحة في بلاده ما زال قادرًا على مواجهة الارتفاع المتزايد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقال الوزير إن التحكم في الحالة الوبائية يستدعي التقيد بالإجراءات الاحترازية، وخصوصًا مع الحالات الحرجة التي تحتاج للعلاج والحجز الطبي.



ودعا الوزير إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل دائم في الأماكن العمومية، والاستفادة من خدمات الفحص والتطعيم التي توفرها الحكومة في المستشفيات أو على مداخل المدن أو في الأسواق.



وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 49673 حالة، فيما تم شفاء 123 مصابًا، ليوصل إجمالي حالات الشفاء إلى 39876 حالة، وتم تسجيل وفاة مصابين، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 888 حالة.



وذكرت وزارة الصحة أنها تمكنت من تطعيم مليون و402 ألف و845 شخصًا، من بينهم 935 ألفا و15 شخصا أكملوا عملية التطعيم.