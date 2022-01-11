شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرتى تفاهم بين الكويت وقبرص لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع نظيرة القبرصي نيكوس كريستودوليدس مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية قبرص على مستوى وزيري خارجية البلدين.

كما وقع وزير الخارجية الكويتي مع وزير النقل والاتصالات والعمل بجمهورية قبرص بشأن منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد غير المشروع ونقل ملكية الممتلكات الثقافية وتعزيز توطينها بما يعكس مدى عزم البلدين الصديقين في تطوير العلاقات الثنائية وتوطيدها في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

كما عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا جلسة المباحثات الثنائية الرسمية بين دولة الكويت وجمهورية قبرص، حيث ترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية يرافقه وفد من كبار المسؤولين في حين ترأس الجانب القبرصي منها وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس.

وتم خلال المباحثات استعراض مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين والتعبير المشترك عن الاعتزاز بمسيرتها في الذكرى الـ61 على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستذكار أبرز محطاتها وتنامي مسيرتها في مختلف المجالات والتأكيد على تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة والمستويات.

كما تم خلال الجلسة مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك تجاه إحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته والتشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الإطار.