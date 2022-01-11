شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يشيد بجهود الحكومة فى الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بجهود الحكومة في إطار الإعداد لتنظيم الاستشارة الوطنية، مؤكدا على أن هذه المبادرة ليست بدعة في العالم بل هي وسيلة للتعرف على الاتجاهات والآراء السائدة حول مواضيع مختلفة وفق طرق وتصورات جديدة.



وتطرق قيس سعيد - خلال لقائه مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة بقصر قرطاج، إلى ملفات أخرى تتعلق بالأشخاص الذين شملتهم الإقامة الجبرية، ودور القضاء واستقلاليته، واحترام حقوق الإنسان وضمان الحريات في تونس.