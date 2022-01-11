شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بالجهود الأممية لإرساء وحفظ أمن واستقرار السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بجهود الأمم المتحدة ومساعي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، لتسهيل الحوار للتوصل إلى اتفاق يسهم في إرساء وحفظ أمن واستقرار السودان.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في السودان؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وبما يلبي تطلعاتهم بمزيد من التنمية والازدهار.