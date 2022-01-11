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الأردن يرحب بالجهود الأممية لإرساء وحفظ أمن واستقرار السودان

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القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بجهود الأمم المتحدة ومساعي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، لتسهيل الحوار للتوصل إلى اتفاق يسهم في إرساء وحفظ أمن واستقرار السودان.

 

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في السودان؛ للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وبما يلبي تطلعاتهم بمزيد من التنمية والازدهار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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