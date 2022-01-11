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الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكرى ومحاربة الإرهاب

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد القادر محمد نور، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ومسؤولين عسكريين بالسفارة في مقديشو، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومحاربة الإرهاب.


واتفق الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية- على ضرورة التركيز على محاربة الإرهابيين الذين يشكلون تهديدًا لأمن البلاد وتنميتها.


ووجه وزير الدفاع الصومالي الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للصومال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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