شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والولايات المتحدة يبحثان تعزيز التعاون العسكرى ومحاربة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية الصومالية عبد القادر محمد نور، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ومسؤولين عسكريين بالسفارة في مقديشو، تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومحاربة الإرهاب.



واتفق الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية- على ضرورة التركيز على محاربة الإرهابيين الذين يشكلون تهديدًا لأمن البلاد وتنميتها.



ووجه وزير الدفاع الصومالي الشكر للولايات المتحدة الأمريكية على دعمها للصومال.