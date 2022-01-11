شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تؤكد متابعتها للتطورات فى مالي وتدعو إلى ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجزائر متابعتها عن "كثب" التطورات الأخيرة للأزمة السياسية والأمنية في مالي، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجزائر تحذر من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تنجم عن أي عملية انتقالية طويلة الأمد.



وبحسب البيان، دعت الجزائر إلى تلبية الشروط اللازمة لتعزيز الانتقال السلس نحو الاستقرار الدائم، وإعادة النظام الدستوري في البلاد.



وأعربت الجزائر عن استعدادها الكامل لدعم ومرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشكل فعال بغية التوصل نحو رؤية موحدة للمستقبل المشترك لجميع الشعوب الأفريقية.