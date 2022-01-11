شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الخليجى" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية لخدمة المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج إلى الصين بدعوة من مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي.

وبحث الحجرف أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، على ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني الموقعة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية في يونيو 2004م، في العاصمة الصينية بكين، وكذلك مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2010.

وأعرب الحجرف -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تطلعه لأن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الخليجية - الصينية، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل فرصة لاستعراض مجالات التعاون الخليجي - الصيني ودفع وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون، بما يخدم المصالح المشتركة، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.

وأوضح الأمين العام أنه سيجري استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين والتحضير لجولة المفاوضات العاشرة، وسبل تعزيز استثمار الفرص الثنائية في المجالات المشتركة، لاسيما وأن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.