علماء يسعون لمكافحة البعوض والملاريا عبر تقنية "الدم المزيف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

يسعى فريق من العلماء في السويد إلى توجيه ”ضربة قاضية“ لمرض الملاريا بواسطة الدم المزيف.



وما أن توضع داخل القفص قارورة صغيرة تحوي سائلاً أحمر، حتى يتجمّع البعوض حول الوعاء المملوء دماً مزيفاً غير ضار بالبشر والحشرات الأخرى.

وتولى إعداد هذا السائل (الدم المزيف) من عصير الشمندر فريق في جامعة ستوكهولم، بهدف أن يكون بديلاً عن المبيدات الحشرية الضارة بالبيئة وصحة الإنسان، ومكمَلاً تقدّماً أُحرز في مجال تطوير لقاح ضد الملاريا التي توفي من جرائها 630 ألف شخص عام 2020.