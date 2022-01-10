شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى لدى بغداد يؤكد أهمية الشراكة مع العراق ويأمل فى تشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر، اليوم الإثنين، أهمية الشراكة مع العراق، معربا عن أمل بلاده في توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الطاقة والصحة والتعليم.