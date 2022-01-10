شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 6 غرامات ضمن مخالفات الأنشطة التجارية في لائحة الجزاءات البلدية المحدثة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مجموعة من الغرامات المقررة، نتيجة مخالفات الأنشطة التجارية في لائحة الجزاءات البلدية المحدثة.

وأوضحت عبر حسابها على «تويتر»، أن أعلى 6 غرامات ضمن مخالفات الأنشطة التجارية في لائحة الجزاءات على النحو التالي:

1- عدم توفير مراكز ضيافة للأطفال في المولات.. والغرامة 25 ألف ريال

2- وجود كاميرات في محلات التزيين النسائي.. وغرامتها 20 ألف ريال

3- تقديم الشيشة دون تصريح.. 10 آلاف ريال غرامة

4 – استخدام واجهة تتيح رؤية من بالداخل في محلات التزيين النسائي.. 10 آلاف ريال غرامة

5- تصنيع أو ابتكار خلطات لأغراض تجميلية أو طبية لاستخدامها أو بيعا للزبائن.. 10 آلاف ريال غرامة

6- فض الأختام وإعادة فتح المحل أو المنشأة قبل انتهاء عقوبة الإغلاق النظامية التي حددتها البلدية.. 10 آلاف ريال غرامة