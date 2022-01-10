شكرا لقرائتكم خبر عن “الشؤون البلدية” تكشف عقوبة تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الإثنين، عن عقوبة مخالفة عقوبة مخالفة تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد.
وأوضحت الوزارة أن تكرار استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد يعرض صاحب المنشأة لغرامة مالية قدرها 2000 ريال، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق 12 / 6 / 1443هـ.
وأبانت أن الإجراءات المصاحبة للقرار هي تصحيح المخالفة، ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، إضافة إلى إغلاق المحل لمدة أسبوع.
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