الأجهزة الرياضية المتصلة بالإنترنت تتيح التفاعل مع الآخرين من المنزل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

شهدت أجهزة اللياقة البدنية المتصلة بالإنترنت والخدمات التي تقدّم عبر الشبكة في هذا المجال، إقبالا متزايدا منذ بداية الجائحة في صفوف الرياضيين الذين حرمتهم الأزمة الصحية مخالطة الآخرين في القاعات الرياضية.



وفرض هذا التوسع حضوره خلال معرض الإلكترونيات الذي أقيم أخيرا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

والجديد في الأمر ليس الحصص الرياضية المنزلية نفسها، إذ إنها كانت قائمة من قبل، بل انتشارها المتزايد عبر الإنترنت.