شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يجرفون مساحات واسعة من أراضى الفلسطينيين بنابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرَف مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين القريبة من مستوطنة "يتسهار" الواقعة في جنوب محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن الأراضي المُستهدفة تبلغ مساحتها نحو 50 دونما وتقع أسفل الجبل المقامة عليه مستوطنة "يتسهار" .

وأضافت الهيئة أن المستوطنين أقاموا مؤخرا عددا من الوحدات الاستيطانية في المنطقة المُجَرفة، بشكل يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الجبل المملوك لأهالي قرى وبلدات بورين وحوارة وعصيرة القبلية، مؤكدة أن هذه المنطقة معلنة كمناطق نفوذ مستوطنات منذ عشرات السنوات ويمنع المواطنين من الوصول إليها وزراعتها واستصلاحها.

وقالت الهيئة إن هذه المشاريع الاستيطانية، ما هي إلا نتاج تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسلوك جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، وأن كل ذلك يأتي في سياق الاستيلاء على الأراضي وتحويل الضفة الغربية إلى "كانتونات" معزولة عن بعضها البعض.