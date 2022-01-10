تعرّف على علاقته بمتحور أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يبدو أن متغيّر أوميكرون، الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا، مرتبط بأعراض تختلف عن تلك التي ظهرت مع فيروس كورونا لأول مرة مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وفقدان أو تغيير حاسة الشم والتذوق.



وأبلغ أشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة عن أعراض منها آلام العضلات أو تغيّر في الصوت.

كما عانى البعض من الإسهال، وهو ما دفع للتساؤل حول علاقة هذا العرض بالإصابة بمتحور أوميكرون.

وفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية، فإنه حتى الآن، لم يتم وضع الإسهال والغثيان في قائمة موقع هيئة خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة NHS كأعراض لسلالة أوميكرون.

ومع ذلك، وفقاً لتطبيق Zoe Covid study للبحث في أعراض أوميكرون، فإن الإصابة بالبراز المائي أو الرخو بشكل متكرر هو ظاهرة تؤثر على نسبة معقولة من الأشخاص الذين يتعاملون مع الفيروس.

ويذكر التطبيق أن "الإسهال الناجم عن كورونا يشبه اضطراب المعدة، ونعتقد أن كوفيد -19 يسبب الإسهال لأن الفيروس يمكن أن يغزو خلايا الأمعاء ويعطل وظيفتها الطبيعية".

كيفية علاج الإسهال

في حالة المعاناة من الإسهال، فإن NHS تنصح المريض بالبقاء في المنزل والحصول على قسط من الراحة، وشرب الكثير من السوائل، مثل الماء.

ما أعراض أوميكرون؟

هناك 5 علامات معترف بها لمتغير أوميكرون وهي: الإعياء - التعرق الليلي - حكة الحلق - السعال الجاف - الآلام العضلية الخفيفة.

ومع ذلك، قد يظهر الفيروس نفسه أيضاً مع الأعراض الرسمية كما تم التعرف عليها من قبل NHS وهي:

فقدان أو تغير حاسة الشم و / أو التذوق - سعال جديد ومستمر - حرارة عالية.