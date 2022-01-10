شكرا لقرائتكم خبر عن الكوماندوز الصومالى يقضى على 25 إرهابيا من مليشيات الشباب في عملية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل الجيش الوطني الصومالى ما لا يقل عن 25 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية جرت في قرى بضواحي منطقة بريري التابعة لإقليم شبيلي السفلى بحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وبحسب الوكالة فانه في حوالي الساعة 3:00 مساءً، من يوم أمس الأحد، أطلقت قوات الكوماندوز عملية مخططة بين منطقتي توكل وبريري، حيث اندلع قتال عنيف هناك وهزم العدو الإرهابي من خلاله.

وقال قائد الكتيبة السابعة عشرة لقوات الكوماندوز، الرائد نغيي، في تصريح لإذاعة القوات المسلحة الصومالية :”إنه تم إبلاغ القوات المسلحة بأن عناصر من مليشيات الشباب يتجمعون بين قريتي بريري وتوكل في محافظة شبيلي السفلى لالحاق الأذى بالسكان المدنيين”.

وأشار القائد إلى أنهم كبدوا خسائر فادحة للعدو الإرهابي وقتلوا 25 إرهابيا وجرحوا كثيرين، مضيفا أن جثث الإرهابيين ملقاة في شوارع المنطقة التي نفذت فيها العملية.

الجدير بالذكر، أن الجيش الوطني الصومالى يواصل حملة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد.