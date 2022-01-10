شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك 5».. انطلاق أكبر تدريب عسكري بين المملكة و مصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، عن انطلاق أحد أكبر التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين المصري والسعودي، بمشاركة قوات برية من البلدين في أراضي المملكة تحت مُسمى “تبوك 5”.

ويُنظم تدريب “تبوك 5” للمرة الخامسة بين البلدين، بالتبادل بين الأراضي المصرية والمملكة.

وذكر المتحدث العسكري المصري، في بيان عبر صفحته في “فيس بوك” أن “تبوك 5” أحد أكبر التدريبات المشتركة بين البلدين، من حيث حجم القوات المُشاركة في التدريب، أو تنوع الأنشطة التدريبية.

ويُشارك في “تبوك 5″، قوات مشاة ومُدرعات، من بينها دبابات قتال رئيسية من كلا الدولتين، وعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، فضلاً عن عناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة.

ويأتي التدريب تأكيداً على عمق علاقات التعاون العسكري بين البلدين.