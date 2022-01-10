كل ما تريد معرفته حول الدهون الصحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تتمتع الدهون بأهمية كبرى للصحة، حيث إنها تمد الجسم بالطاقة، وتحافظ على صحة العين واللياقة الذهنية.



وتساعد الدهون أيضا الجسم على إنتاج الهرمونات (كالهرمونات الجنسية التستوستيرون والإستروجين) وامتصاص الفيتامينات (مثل A و D و E) بصورة أفضل، فضلا عن أنها تلعب دورا مهما في التئام الجروح.

وقالت الجمعية الألمانية للتغذية، إنه يمكن الاستدلال على نقص الدهون بالجسم من خلال بعض العلامات مثل جفاف البشرة وفقدان الشعر وضعف المناعة وبطء تماثل الجروح للشفاء وتكرار ظهور البقع الزرقاء بالجسم.

وأضافت أن الدهون ينبغي أن تشكل نحو 30% من الطاقة اليومية، التي يتم إمداد الجسم بها، أي نحو 66 جراما من 2000 سعر حراري، مؤكدة ضرورة تناول الدهون الصحية، وهي الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، بينما ينبغي تناول الدهون المشبعة الموجودة في المصادر الحيوانية كاللحوم والبيض ومنتجات الألبان باعتدال.

ويراعى الابتعاد عن الدهون غير الصحية، وهي الدهون المتحولة المهدرجة، والتي توجد على سبيل المثال في الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، وفقا للجمعية.