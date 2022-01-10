شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يعود لممارسة مهام منصبه رئيساً للبرلمان الليبي 17 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر ليبي مقرب من المرشح الرئاسي عقيلة صالح لـ"الشرق"، إن الأخير سيعود لممارسة مهام منصب رئيس مجلس النواب الليبي بدءاً من الجلسة المقبلة المقررة 17 يناير الجاري".

وأضاف المصدر أن الجلسة ستناقش "وضع ترتيبات خارطة الطريق للمرحلة المقبلة المتعلقة بالوضع السياسي الليبي الذي أفضى إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي".

وكان صالح ترك منصبه لأسابيع بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر.