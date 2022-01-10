شكرا لقرائتكم خبر عن وزير كويتى: نحتل المرتبة الأولى عالميا فى العمل الإنسانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة الدكتور أحمد الهيفي، إن دولة الكويت احتلت المرتبة الأولى عالميا في العمل الإنساني وتسمية أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني.. كما احتلت الكويت المرتبة الثالثة عالميا في قيمة أصول الصندوق السيادي.



جاء ذلك في تقريره حول أبرز الجهود الحكومية والتشريعات التي أقرها مجلس الأمة في السنوات الـ10 الأخيرة وأثرها على المجتمع ومساهماتها في تطوير البلاد وتحسين المستوى المعيشي للأفراد وما حققته من مكاسب للمواطنين.



وأضاف أن بلاده حققت إنجازات نوعية في السنوات الـ10 الأخيرة كان للقوانين التي أقرها مجلس الأمة والجهود التي بذلتها وزارات الدولة والجهات الحكومية الأثر والدور الكبيرين فيها وفي النجاحات المسجلة بمختلف مناحي الحياة في الكويت.



وأوضح أن الكويت جاءت في المرتبة الأولى عربيا والـ27 عالميا في مؤشر تنمية الشباب لعام 2021 والأولى عربيا في مؤشر التقدم الاجتماعي لعام 2021 والأولى عربيا في الأمن الغذائي والثانية عربيا في مؤشر الأمن وجودة الحياة.



وتابع أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في قيمة أصول الصندوق السيادي التي ارتفعت إلى 738 مليار دولار بعد أن كانت 270 مليارا استثمارات في 2011 ليسجل رقما قياسيا وغير مسبوق بزيادة ثلاثة أضعاف قيمته في 10 سنوات.



وتناول التقرير جانب (المشروعات الكبرى) الذي شمل مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح رابع أطول جسر بحري على مستوى العالم ومستشفى جابر الأحمد الأكبر في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم ومدينة الجهراء الطبية الأكبر على مستوى الخليج والمنطقة العربية على مساحة 235 ألف متر مربع.



وذكر ضمن (المشروعات الكبرى) أيضا مشروع الوقود البيئي الذي يعزز مكانة الكويت العالمية في صناعة تكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية عالية الجودة والأكثر أمانا للبيئة وأكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط والخامس عالميا لتلبية احتياجات الطاقة النظيفة وأحد أكبر مرافق استيراد الغاز المسال في العالم من حيث السعة التخزينية ومدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية) أحد أكبر الصروح التعليمية في العالم حيث تقع على مساحة تقدر بحوالي 6 ملايين متر مربع وتستوعب ما بين 44 و50 ألف طالب وطالبة.