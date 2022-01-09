شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الكويت و"الإيسيسكو" يتفقان على تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الدكتور سالم بن محمـد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، مع الدكتور ماجد سليمان العازمي مدير عام بيت الزكاة الكويتي بالإنابة، على التعاون في تنفيذ برامج ومشاريع في التنمية الاجتماعية والخدمات الإنسانية، خصوصا في مجالات التربية والصحة وبناء القدرات والتدريب، لفائدة الفئات الهشة، وفي المناطق النائية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الأحد، بمقر بيت الزكاة بالكويت، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها المدير العام للإيسيسكو إلى دولة الكويت؛ حيث بحثا آفاق التعاون والشراكة بين "الإيسيسكو" وبيت الزكاة الكويتي، في مجالات التنمية الاجتماعية والخدمات الإنسانية، بالتنسيق مع اللجنة الكويتية للتربية والعلوم والثقافة.



كما اتفق الجانبان على دعم المنشآت التربوية والتجهيزات التعليمية، وسيتم التوقيع على برنامج تعاون مشترك بين الجانبين لتحديد الآليات التنفيذية لهذه المشاريع المتفق عليها.



واستعرضا أبرز المبادرات والبرامج والأنشطة، التي تنفذها "الإيسيسكو" وبيت الزكاة الكويتي، فيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات، والمساعدات الإنسانية، ودعم الفئات الهشة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.