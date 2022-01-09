شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الجوى التونسى: الثلوج تكسو 7 مناطق والأمطار تواصل سقوطها لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عدة مدن تونسية خلال ال 24 ساعة الماضية تساقط الثلوج بشكل كبير مما أدى إلى قطع بعض الطرق الرئيسية والفرعية ، حيث علقت عددا من السيارات، وتدخلت الجهات المسئولة لفتح الطرق أمامها لليوم الثاني على التوالي.



وكست الثلوج 7 مناطق موزعة على 4 ولايات داخلية، هي "مكثر وكسرى والروحية وعين بوسعدية من ولاية سليانة، وتالة من ولاية القصرين، وصراورتان من ولاية الكاف والوسلاتية من ولاية القيروان.



وذكر المعهد الوطني للرصد الجوي- في بيان اليوم الأحد أن منطقة سد كساب التابعة لولاية باجة تصدرت المشهد الممطر في تونس إثر تلقيها 62 مليمترا، في حين سجلت محطات الأمطار هطول 59 مليمترا على مستوى سد بوهرتمة من ولاية جندوبة و56 مليمترا على مستوى عين بوسعدية من ولاية سليانة.



كما سجلت عين دراهم من ولاية جندوبة نزول 55 مليمترا ، وتبرسق من ولاية باجة نزول 54 مليمترا ،والكريب التابعة لولاية سليانة 51 مليمترا ، وفرنانة التابعة لولاية جندوبة 48 مليمترا ،وكسرى التابعة لولاية سليانة 46 مليمترا.



وتساقطت الامطار بشكل متفاوت الأهمية على مستوى 15 ولاية (صفاقس وبنزرت وتونس وجندوبة وباجة وزغوان ونابل والكاف وسليانة وسوسة والمهدية والقصرين ومدنين والمنستير والقيروان)، لتتراوح من مليمتر واحد بعدد من مناطق ولاية صفاقس وصولا الى أعلى الكميات المسجلة على مستوى ولاية باجة.