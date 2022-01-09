شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب العراقى ينتخب محمد الحلبوسى رئيسا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي رئيس تحالف "تقدم" النائب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان.

وأشار المراسل إلى أن رئيس السن خالد الدراجي أعلن عن فتح باب الترشيح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس.

وبحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم"، فإن اجتماعا عقد في بغداد مساء السبت بين التحالفين السنيين "تقدم" برئاسة الحلبوسي و"عزم" برئاسة خميس الخنجر، واتفقا على ترشيح زعيم تحالف "تقدم" لرئاسة مجلس النواب المقبل.

وأضاف أن المجتمعين اختاروا الخنجر لرئاسة التحالف الذي جمع تحالفي "تقدم" و"عزم".

ووفقا للعرف السياسي العراقي منذ عام 2003، فإن رئاسة مجلس النواب من حصة المكون السني، ورئاسة مجلس الوزراء من حصة المكون الشيعي، أما الأكراد، فحصتهم رئاسة الجمهورية.