شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم الشرعية": نفذنا 15 عملية استهداف ضد الحوثى فى مأرب خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم الأحد عن تنفيذ 15 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة.



وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي - في تصريحات أوردتها قناة "الإخبارية السعودية" - إن العملية أسفرت عن مقتل 65 مقاتلا وتدمير 11 آلية ومواقع اتصالات خلال عمليات مأرب.



وأضاف أن قوات التحالف نفذت أيضا 39 عملية استهداف ضد الحوثى في شبوة خلال 24 ساعة وأسفرت عن مقتل 290 إرهابيا وتدمير 30 آلية ومعسكرات.