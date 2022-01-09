شكرا لقرائتكم خبر عن تدافع واعتداءات بين أعضاء البرلمان العراقى والمشهدانى يتعرض لوعكة صحية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب رئيس السن في البرلمان العراقى محمود المشهدانى، اليوم الأحد، بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهدانى، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية- واع، إنه "تم نقل المشهدانى إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".

وفشل البرلمان العراقى، في وقت سابق اليوم، بأولى جلساته فى انتخاب رئيس له وتأجيل الجلسة لمزيد من المشاورات.

وعقد مجلس النواب العراقي الجديد، اليوم الأحد، أولى جلساته في الدورة البرلمانية الخامسة بحضور 325 نائبا. وبدأت الجلسة بكلمة للأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله، رحب فيها بالنواب الجدد، قبل أن يتلو أسماء النواب الفائزين بالدورة النيابية الخامسة.

وترأس جلسة اليوم النائب محمود المشهداني رئيس السن، أكبر الأعضاء سنا، حيث طلب من النواب الوقوف لأداء اليمين الدستورية، فيما حضر الجلسة 325 نائبا من أصل 329 نائبا يشكلون المجموع الكلى لأعضاء مجلس النواب.

وكان الرئيس العراقى برهم صالح، حدد يوم التاسع من شهر يناير، موعدا لعقد أول جلسة للبرلمان الجديد.

ووفقا الدستور العراقى، تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، ويتم فيها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ثم انتخاب رئيس للبلاد خلال 30 يوما من انتخاب رئيس البرلمان، وبعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية خلال فترة 30 يوما مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.