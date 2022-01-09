شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب العراقى": خالد الدراجى يترأس الجلسة الافتتاحية بدلا من المشهداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، ترأس كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي جلسة المجلس بدلا من النائب محمود المشهداني، الذي تعرض لوعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وذكرت الدائرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الأمين العام للمجلس دعا كبير السن الاحتياطي الثاني النائب خالد الدراجي لتولي إدارة الجلسة، مشيرة إلى حضور 205 نواب للجلسة بعد استئنافها برئاسة النائب خالد الدراجي.



وفي السياق، أعلنت الدائرة أن المرشحين لرئاسة البرلمان هما محمد ريكان الحلبوسي، ومحمود المشهداني، مشيرة إلى بدء إجراءات التصويت لاختيار أحدهما لرئاسة المجلس.



وأفادت (واع)، في وقت سابق، باستقرار الحالة الصحية لرئيس السن محمود المشهداني، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الجلسة.



وكان المجلس قد رفع جلسته الافتتاحية، التي ترأسها المشهداني بوصفه أكبر الأعضاء سنًا، من أجل المداولة.